أجرى السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، زيارة لمعرض Busworld 2025 للحافلات في العاصمة البلجيكية بروكسل، وبصحبته رئيس المكتب التجاري المصري بالسفارة الوزير المفوض ناصر حامد، حيث تفقد أجنحة الشركات المصرية السبع المشاركة في المعرض.

وأشاد "أبو زيد" خلال الزيارة بتنوع مجالات وأنشطة الشركات العارضة، التي تتراوح بين التصنيع الكامل للحافلات بدءًا من التصميم والهياكل والمحركات الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر، بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%، وصولًا إلى الصناعات المغذية وقطع الغيار وحلول المقاعد والتبريد.

وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بتنامي القدرة التنافسية للشركات المصرية العارضة، ونجاحها في إثبات جدارتها وتميزها بين عمالقة الإنتاج في العالم والمنافسة في هذا القطاع الصناعي المهم، بالإضافة إلى تكامل الصناعات الوطنية والاعتماد المتبادل بين الشركات المصرية.

وأضاف أن كونه سفيرًا لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، فإن ما شاهده خلال المعرض يؤكد الأهمية القصوى لتعزيز مكانة الشركات المصرية ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية، وأن قدرة الشركات المصرية على تصدير حافلات وفق أحدث المعايير العالمية لصالح مشغّلي النقل العام والخاص في الدول الأوروبية، مثل بلجيكا وألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، تُعد شهادة مهمة على جودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات ودعم الصادرات الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى مشاركة شركتي MCV وجيوشي في المعرض بحافلات بأحجام مختلفة تعمل بأنظمة متنوعة من الوقود الصديق للبيئة، فضلًا عن شركة Autocool التي عرضت نماذج مختلفة من حلول التبريد والتدفئة والتكييف، وشركة El-Teriak المتخصصة في الأنظمة الكهربائية والبطاريات والتبريد، بالإضافة إلى شركة Trust التي قدمت حلولًا متنوعة للمقاعد تناسب أنواع الحافلات المختلفة، وشركتي Rock Steel وAlu Africa في مجال تصنيع الألمنيوم والسبائك المغذية لصناعة هياكل الحافلات.

ويُعد معرض Busworld من أهم المعارض العالمية للحافلات والناقلات السياحية والصناعات المغذية لها منذ انطلاقه عام 1971، ويشارك في نسخته الحالية 554 شركة من أكثر من 40 دولة حول العالم.