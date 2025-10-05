لابيد: سنفعل كل شيء للتأكد من نجاح خطة ترامب

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه سيفعل كل شيء للتأكد من نجاح صفقة تبادل الأسرى، التي ستنفذ حسب المخطط له بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وأوضح لابيد خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أنه أكد لفريق ترامب توفير شبكة حماية لنتنياهو منذ هذه اللحظة من أجل نجاح الصفقة.

وأضاف يائير لابيد: "ليس لدى نتنياهو أي عائق سياسي يمكنه الاتفاق معي على موعد متفق للانتخابات والحصول على ضمانات ضد شركائه المتطرفين وغير المسؤولين".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق بين إسرائيل وحماس، مضيفًا "سنعرف سريعًا إن كانت حماس جادة أم لا".

وأشار إلى أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مضيفًا: "لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وقال روبيو بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب "لن تكون سهلة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به"، معربًا عن أمله الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.