الشرع يلغي عطلة 6 أكتوبر رسميا في سوريا

وكالات

أصدر الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً يحمل الرقم 188 لعام 2025، أعاد من خلاله تنظيم قائمة العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، متضمناً إلغاء عدد من المناسبات الوطنية التقليدية التي كانت معتمدة لعقود.



وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نص المرسوم على إلغاء عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، التي كانت تُعد من أبرز العطل الوطنية في البلاد، إضافة إلى إلغاء عطلة "عيد الشهداء" في السادس من مايو، التي كانت تُحيي ذكرى إعدام مجموعة من الوطنيين السوريين على يد السلطات العثمانية عام 1916 في دمشق.



ويحدد المرسوم الجديد أيام العطلات الرسمية التي يستفيد منها العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بأجر كامل، وتشمل ما يلي:

عيد الفطر السعيد: ثلاثة أيام

عيد الأضحى المبارك: أربعة أيام

رأس السنة الهجرية: يوم واحد

المولد النبوي الشريف: يوم واحد

رأس السنة الميلادية (1 يناير): يوم واحد

عيد الميلاد (25 ديسمبر): يوم واحد

عيد الأم (21 مارس): يوم واحد

عيد الجلاء (17 أبريل): يوم واحد

عيد الفصح للطوائف الشرقية: يوم واحد

عيد الفصح للطوائف الغربية: يوم واحد

عيد العمال (1 مايو): يوم واحد

عيد التحرير (8 ديسمبر): يوم واحد

عيد الثورة السورية (18 مارس): يوم واحد



كما أشار المرسوم إلى ضرورة مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، بما يخص الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار الخدمة خلال الأعياد، كما سيصدر بلاغ رسمي لاحق لتحديد تواريخ الأعياد التي لم يرد موعدها صراحة في النص، وبموجب المرسوم الجديد، تم إلغاء العمل بالمرسوم رقم 474 الصادر في 30 ديسمبر 2004 وتعديلاته، إضافة إلى إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام المرسوم الحالي.



وتُعد هذه الخطوة إعادة ترتيب رسمية لخارطة العطلات الوطنية في سوريا، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وإدارية واسعة منذ تشكيل الحكومة المؤقتة.