فيديو-صور| مظاهرات حاشدة في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى

وكالات

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، للمطالبة باتفاق لإطلاق سراح الأسرى، بعدما قالت إسرائيل إنها تستعد لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حماس في أعقاب قبول الحركة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع المتظاهرون في أنحاء إسرائيل، بما في ذلك حيفا والقدس، وفي التجمع المركزي بتل أبيب. وكان من بين المتحدثين في تجمع تل أبيب بساحة الأسرى، الأسيران المفرج عنهما: جادي موسى وعمر شيم طوف، بالإضافة إلى عيناف زانجاوكر، والدة الأسير ماتان، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

قال زانجاوكر للحشود، التي قال المنظمون إنها بلغت حوالي 200 ألف شخص: "أريد أن أخبركم أنني أموت من الخوف. لكن بفضلكم جميعًا، أصبحت عائلات الأسرى أقل خوفًا".

In Tel Aviv, new massive demonstrations — Israelis demand that evil Netanyahu sign the "Trump deal" on Gaza and immediately end the war pic.twitter.com/16zCxLLGdp — Farnak (@Farnakyboy) October 5, 2025

قبل الاحتجاجات، أعربت زانجاوكر عن قلقها من أن يحاول الوزيران اليمينيان المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إحباط خطة إنهاء الحرب. وقالت في بيان لها خارج مقر قيادة الجيش الإسرائيلي: "لا يمكننا الاعتماد على ترامب وحده. أدعو مواطني هذا البلد إلى النزول إلى الشوارع معنا".

ووفق الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، فإن حركة حماس ستقوم بالافراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 (20 منهم أحياء) المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 72 ساعة.

كما حاول نحو 30 ناشطًا من اليمين الإسرائيلي، إغلاق الطرق وتعطيل احتجاج لليسار - يدعو إلى مناهضة احتلال الضفة الغربية - بالقرب من مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وفق "هآرتس".

ورفع عشرات المتظاهرين لافتات كُتب عليها: "يمين قوي يطالب باتفاق". وفصلت الشرطة المتظاهرين واعتقلت ناشطًا معروفًا في حزب الليكود الحاكم.