

وكالات



أثار زعيم حزب "النصر" التركي أوميت أوزداغ جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية التركية بعدما صرّح بأن القضية الفلسطينية لا تُعد قضية وطنية بالنسبة للأتراك، ما عرّضه لحملة انتقادات واتهامات بدعم إسرائيل.



وقال أوزداغ في دفاعه عن تصريحاته: "يتم تشويه سمعتي لأنني قلت إن القضية الفلسطينية ليست قضية وطنية للأمة التركية، فلسطين ليست حتى قضية مشتركة للعالم العربي، القدس، بمقدساتها، لها مكانة خاصة لدينا، لكنها ليست قضيتنا الوطنية الأساسية".



وانتقد أوزداغ ما وصفه بـ"ازدواجية الموقف الحكومي" تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تركيا تواصل تجارتها مع إسرائيل "بكل قوة" رغم الخطابات الحادة الصادرة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مضيفًا: "بينما يعاني الشعب الفلسطيني من المجازر والتشريد في غزة، تستمر التجارة مع إسرائيل دون توقف، من يدّعون أن فلسطين قضيتهم الوطنية لا يفعلون شيئًا سوى الكلام".



وأوضح أنه تعرض لهجوم من تحالف "دام" بسبب تصريحاته، مشددًا على أن القضايا الوطنية الحقيقية التي يتبناها حزبه تتمحور حول مصالح الأمة التركية، معتبرًا أن الموصل وكركوك، اللتين كانتا تحت سيطرة الدولة العثمانية، أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة لتركيا.



وتعرّض أوزداغ أيضًا لانتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بعدم إيلاء اهتمام كافٍ لقضية الأويجور الأتراك في الصين، في وقت يرفع فيه حزبه شعارات الدفاع عن القضايا القومية.