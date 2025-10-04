هولندا والسويد ترحبان برد حماس على خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

عبر رئيس وزراء هولندا، ديك سخوف، عن تفاؤله باستعداد حركة حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى بغزة وبدء مفاوضات فورية بشأن خطة السلام.

وبدورها، رحبت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرجارد، بشدة بإعلان حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين، بما فيها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة (الأحياء والجثث).

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".