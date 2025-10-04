إعلان

إسرائيل تحذر سكان مدينة غزة وتطالبهم بعدم العودة إليها

كتب : مصراوي

11:16 ص 04/10/2025

أفيخاي أدرعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرًا لسكان قطاع غزة، طالبهم فيه بالمغادرة كما طالب سكان مدينة غزة بعدم العودة إليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، مشيرًا إلى أن البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا و"لذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".

وأضاف أدرعي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا.

وجاء التحذير الإسرائيلي على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الإسرائيلي بوقف الغارات على قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي قطاع غزة أفيخاي أدرعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حماس: وافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر
عاجل - حماس توافق على الإفراج عن الأسرى وتسليم إدارة غزة ومناقشة خطة ترامب
مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي