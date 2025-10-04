إسرائيل تحذر سكان مدينة غزة وتطالبهم بعدم العودة إليها

وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرًا لسكان قطاع غزة، طالبهم فيه بالمغادرة كما طالب سكان مدينة غزة بعدم العودة إليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إن المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة، مشيرًا إلى أن البقاء في هذه المنطقة يشكّل خطرًا كبيرًا و"لذلك يبقى شارع الرشيد مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبًا".

وأضاف أدرعي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال تُطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرًا شديدًا.

وجاء التحذير الإسرائيلي على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجيش الإسرائيلي بوقف الغارات على قطاع غزة.