وكالات

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، السبت، إن رئيس الأركان، هرتسي زامير، اجتمع مع كبار القادة لإجراء تقييم خاص للوضع في ضوء التطورات، في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إسرائيل بوقف قصف غزة فوراً، بعد موافقة حماس الإفراج عن الأسرى وفق مقترحه والدخول في مفاوضات فورية عبر الوسطاء.

وجاء في البيان أنه "بناء على أوامر المستوى السياسي، أصدر زامير تعليماته بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطط ترامب لإطلاق سراح الأسرى، من دون توضيح ما تتضمنه تلك الأوامر".

وأضاف البيان أن رئيس الأركان شدد على "أنه في ضوء الحساسية العمليّاتية، يتعين على القوات إظهار درجة أعلى من الجاهزية والوعي، وكذلك تم توضيح الحاجة إلى استجابة سريعة لإزالة أي تهديد".





