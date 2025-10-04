إعلان

3 قيود في بيان حماس للموافقة الكاملة على خطة ترامب

02:32 ص 04/10/2025

حركة المقاومة الإسلامية حماس

كتب- عبدالله محمود:

وضعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بعد أن أعلنت موافقتها المشروطة على المقترح.

وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين.

وأكدت الحركة في بيانها اليوم الجمعة، أنها ومن منطلق المسؤولية الوطنية وحرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة ضد أهلنا في قطاع غزة"، أجرت مشاورات واسعة داخل مؤسساتها ومع مختلف الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين والدوليين قبل اتخاذ موقفها.

وأوضحت الحركة أنها تثمّن الجهود العربية والدولية، وأنها وافقت على بنود تتعلق بوقف الحرب وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى، مشيرة إلى استعدادها الفوري للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة آليات تنفيذ هذه البنود.

ومن جانبه، قال القيادي في الحركة موسى أبو مرزوق لقناة الجزيرة إن الخطة الأمريكية "لا يمكن تطبيقها دون تفاوض"، معتبرًا أن بعض البنود مثل تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة غير واقعية في الظرف الحالي.

وأضاف أن حماس تعاملت بإيجابية مع الخطة انطلاقًا من الأولوية لوقف الحرب والمجازر، مشددًا على أن مستقبل غزة لا يمكن أن يُرسم إلا من خلال قرار وطني شامل.

وأشار إلى أن المقاومة ستناقش في أي مفاوضات القضايا المرتبطة بها، بما في ذلك ملف السلاح.

