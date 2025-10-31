ترامب: لا أفكر في شن ضربات داخل فنزويلا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، بأن ترامب يبحث مع إدارته إمكانية توجيه ضربات داخل فنزويلا ضد مواقع لتهريب المخدرات.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن هيئة الأركان وفرت خيارات لإدارة ترامب بشأن أهداف لتهريب المخدرات داخل فنزويلا، موضحًا أن حاملة الطائرات فورد ستصل الكاريبي خلال الأيام المقبلة لتعزيز الانتشار العسكري.

وأشار إلى أن إدارة ترمب ستواصل توجيه ضربات ضد زوارق تهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.