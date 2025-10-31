إعلان

ترامب: لا أفكر في شن ضربات داخل فنزويلا

كتب : مصراوي

06:43 م 31/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، بأن ترامب يبحث مع إدارته إمكانية توجيه ضربات داخل فنزويلا ضد مواقع لتهريب المخدرات.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن هيئة الأركان وفرت خيارات لإدارة ترامب بشأن أهداف لتهريب المخدرات داخل فنزويلا، موضحًا أن حاملة الطائرات فورد ستصل الكاريبي خلال الأيام المقبلة لتعزيز الانتشار العسكري.

وأشار إلى أن إدارة ترمب ستواصل توجيه ضربات ضد زوارق تهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي شن ضربات داخل فنزويلا ضربات عسكرية داخل فنزويلا ضربات داخل فنزويلا ضد مواقع لتهريب المخدرات

