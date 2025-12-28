إعلان

سنغافورة: انخفاض عدد الإصابات بحمى الضنك لأدنى مستوى منذ 7 سنوات

كتب : مصراوي

05:42 م 28/12/2025

طرق انتقال عدوى حمى الضنك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سنغافورة - (د ب أ)

سجلت حالات الإصابة بحمى الضنك في سنغافورة أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة حتى الآن في 2025، وفقا لبيانات أصدرتها وكالة البيئة الوطنية السنغافورية.

وتم الإبلاغ عن 3990 حالة إصابة بحمى الضنك في سنغافورة حتى 26 ديسمبر، بانخفاض يبلغ نحو 70% مقارنة بـ13651 حالة سُجلت في 2024، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

ويعد هذا هو أدنى عدد من الحالات يُسجل في سنغافورة منذ عام 2018، عندما تم تسجيل 3282 حالة.

وتم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة بسبب هذا المرض حتى الآن في 2025، مقارنة بـ 17 حالة في 2024.

في مايو، عزت الوكالة الوطنية للبيئة انخفاض عدد حالات الإصابة بحمى الضنك جزئيا إلى جهود مثل مشروع ولبانشيا – وهي مبادرة للحد من أعداد بعوضة أيديس إيجيبتى في سنغافورة من خلال إطلاق ذكور بعوض مُصنع مخبريا ومصابا ببكتيريا ولبانشيا التي لا تؤذي البشر وتُستخدم للتحكم بالبعوض، وتؤثر على تكاثر هذه الحشرات .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمى الضنك سنغافورة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة