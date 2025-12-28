سنغافورة: انخفاض عدد الإصابات بحمى الضنك لأدنى مستوى منذ 7 سنوات

سنغافورة - (د ب أ)

سجلت حالات الإصابة بحمى الضنك في سنغافورة أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة حتى الآن في 2025، وفقا لبيانات أصدرتها وكالة البيئة الوطنية السنغافورية.

وتم الإبلاغ عن 3990 حالة إصابة بحمى الضنك في سنغافورة حتى 26 ديسمبر، بانخفاض يبلغ نحو 70% مقارنة بـ13651 حالة سُجلت في 2024، وفقا لما ذكرته صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

ويعد هذا هو أدنى عدد من الحالات يُسجل في سنغافورة منذ عام 2018، عندما تم تسجيل 3282 حالة.

وتم الإبلاغ عن أربع حالات وفاة بسبب هذا المرض حتى الآن في 2025، مقارنة بـ 17 حالة في 2024.

في مايو، عزت الوكالة الوطنية للبيئة انخفاض عدد حالات الإصابة بحمى الضنك جزئيا إلى جهود مثل مشروع ولبانشيا – وهي مبادرة للحد من أعداد بعوضة أيديس إيجيبتى في سنغافورة من خلال إطلاق ذكور بعوض مُصنع مخبريا ومصابا ببكتيريا ولبانشيا التي لا تؤذي البشر وتُستخدم للتحكم بالبعوض، وتؤثر على تكاثر هذه الحشرات .