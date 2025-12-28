إعلان

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط في سامارا الروسية

كتب : مصراوي

05:43 م 28/12/2025

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط

(د ب أ)

أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما خلال الليل على مصفاة سيزران النفطية التابعة لشركة "روسنفت" الروسية في منطقة سامارا جنوبي روسيا، وذلك للمرة الثانية خلال هذا الشهر، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور عبر تطبيق تليجرام، إنه يجري حاليا التحقق من حجم الأضرار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يتسن لوكالة بلومبرج التحقق بشكل مستقل من وقوع الهجوم أو نتائجه.

وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت مؤخرا استهدافها المصفاة نفسها في 5 ديسمبر الجاري، مشيرة آنذاك إلى أن المنشأة كانت تزود الجيش الروسي بالوقود.

وتقع المصفاة على بعد نحو 1200 كيلومتر (745 ميلا) شرق العاصمة الأوكرانية كييف، وتبلغ طاقتها التصميمية 5ر8 ملايين برميل سنويا، أي ما يعادل نحو 170 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

ولم ترد شركة روسنفت، المالكة لمصفاة سيزران، على الفور على رسالة وجهت عبر تطبيق "واتساب" لطلب تعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

مصفاة نفط روسية أوكرانيا روسيا

