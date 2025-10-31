الدفاع الروسية: إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.

وقال البيان: "بين الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول والساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو يوم 31 أكتوبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان: "تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلجورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.