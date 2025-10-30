إعلان

أمريكا تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة مالي

كتب : مصراوي

11:38 م 30/10/2025

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة مالي بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن الحكومة في مالي تتعرض لضغوط متزايدة من متشددين على صلة بتنظيم القاعدة يفرضون حصارا على إمدادات الوقود.

وفي سياق منفصل، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لعدد أقل من اللاجئين بدخول البلاد ومنح الأولوية للبيض من الجنوب أفريقيين، حسبما أظهر إخطار متاح على السجل الاتحادي الأمريكي نشر اليوم الخميس.

وتدعو الخطط إلى قبول 7500 طلب لجوء بحد أقصى للأشخاص الذين يواجهون الاضطهاد على أساس العرق أو الدين والأفكار السياسية، بانخفاض من 125 ألف، على أن يكون غالبية مقدمي الطلبات من البيض من الجنوب أفريقيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقا للإخطار، تم تبرير تفضيل الأفريقان-أحفاد المستوطنين الهولنديين –على أساس أنهم يتعرضون للتمييز العنصري، واشتكى ترامب من قبل من هذا التمييز المزعوم.

