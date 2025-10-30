إعلان

رئيس وزراء السودان يعلن الاستنفار التام لمجابهة التطهير العرقي بالفاشر

كتب : مصراوي

06:04 م 30/10/2025

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس

وكالات

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مساء اليوم الخميس، الاستنفار التام بأجهزة الدولة لمجابهة العدوان والتطهير العرقي في مدينة الفاشر.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، خلال تصريحات إعلامية الشعب السوداني للوقوف صفا واحدا في وجه العدوان الغاشم الذي يستهدف الأمة السودانية بأكملها.

ووصف إدريس ما تقوم به ميليشيات الدعم السريع في الفاشر، بجرائم ضد الإنسانية لا لبس فيها، قائلاً: "الصمت الدولي شراكة في الجريمة وعلى مجلس الأمن والدول المؤثرة تحمل مسؤولياتها لوضع حد للعبث الذي يهدد حياة ملايين المدنيين".

وطالب رئيس الوزراء السوداني مجلس الأمن بإجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من له دور بهذه الأفعال الإجرامية، موضحًا:"نطالب بإجراءات عاجلة وصريحة تتضمن الوقف الفوري للجرائم والانتهاكات الجارية وتوفر الحماية الكاملة للمدنيين وتحاسب كل من خطط أو مول أو نفذ هذه الأفعال الإجرامية".

وأضاف: "شعبنا ينتظر من المجتمع الدولي أن يقف مع الحق والعدل وعدم الاكتفاء بالبيانات، والتاريخ سيذكر بوضوح من اختار الصمت على الدماء التي تهدر في السودان".

وشدد أنه يجب على الأمم المتحدة والجامعة العربية، اتخاذ مواقف واضحة بشأن الجرائم ضد الشعب السوداني وملاحقة مرتكبيها.

