إعلان

تركيا تبدأ تدريب أفراد القوات السورية وفقا لاتفاق دفاع ثنائي

كتب : مصراوي

04:30 م 30/10/2025

قوات الأمن السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إسطنبول (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن تركيا بدأت تدريب أفراد الجيش السوري ضمن اتفاق ثنائي يهدف لإعادة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية السورية.

وقالت الوزارة إن تركيا تقدم التدريب والاستشارة والدعم الفني بناء على طلب دمشق منذ توقيع الاتفاق في أغسطس الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإن عدة وحدات عسكرية سورية بدأت التدريب في قواعد القوات المسلحة التركية ومنشآتها.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا، في ظل مواصلة الحكومة الجديدة في دمشق بذل الجهود لاستعادة الاستقرار وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة بعد أعوام من الصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع التركية القوات السورية تركيا وحدات عسكرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن