تصريحات الشرع عن مصر في السعودية تثير انتقادات واسعة (فيديو)

أثار الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها حول مصر والعراق، أشار فيها إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تمثل نماذج للدول الناجحة.

جاءت تصريحات الشرع خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025 المنعقد في الرياض، حيث قال: "لدينا في سوريا امتيازات كبيرة للغاية، وإذا ما اجتمعت مع رؤية السعودية 2030 فسيحدث نوع من التكامل. وسوريا اليوم ترتبط بعلاقات مثالية مع تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه في رأيي دول ناجحة، مع كامل الاحترام لبقية الدول. فمصر والعراق وغيرهما حققت بدورها نجاحات، غير أن هذه الدول الأربع تعمل بجهد مضاعف وبوتيرة سريعة لمواكبة التطور العالمي، لا سيما في المجالين التقني والتكنولوجي".

الرئيس السوري أحمد الشرع 🚨:



السعودية وتركيا وقطر والامارات دول ناجحة ومواكبة للتطور، بعكس مصر والعراق.



#مبادرة_مستقبل_الاستثمار pic.twitter.com/V1tD8jhW58 — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) October 29, 2025

كما تحدث الشرع عن أول زيارة خارجية أجراها بعد توليه السلطة، مشيرًا إلى أنه اختار المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الأولى، موضحًا: "عندما قررنا أن تكون الرحلة الأولى إلى المملكة، كنا نعلم تمامًا أين يكمن المفتاح".

وجاءت هذه التصريحات بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي بدا مبتسمًا أثناء حديث الشرع، الذي أضاف: "السعودية تمضي نحو مرحلة من الازدهار والاستقرار والتنمية الواسعة، وقد أصبحت تجربتها فريدة من نوعها في المنطقة".

واختتم الشرع حديثه بالإشارة إلى متابعته منذ وقت طويل للرؤية التي طرحها الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "وجدت أن هذه الرؤية لا تقتصر على حدود المملكة العربية السعودية فحسب، بل تمتد لتشمل المنطقة بأسرها. لقد التقطنا هذه الرسالة، وبمجرد عودتنا إلى دمشق أسرعنا في اتخاذ خطواتنا لنكون جزءًا من هذا التوجه الجديد"، بحسب قوله.

وأثارت تصريحات الشرع ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استغرابه من الإشارة إلى مصر في هذا السياق، مشددًا على حجم التغيير الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.

وقال موسى في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، "لم أغضب من كلام رئيس النظام السوري عن بلدي مصر، فنحن نفرح ونسعد بتطور السعودية والإمارات وجميع الدول العربية، ونتمنى الخير للجميع بما فيهم سوريا الشقيقة، لكنني لا أفهم سبب زج اسم مصر في هذا الحديث أصلًا".

وأضاف موسى أن الرئيس السوري ربما لم يدرك حجم التطور الحاصل في مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا: "قد لا يعلم الشرع ما يجري في مصر من تطوير غير مسبوق، ربما نتيجة للسنوات التي أمضاها داخل الكهوف أثناء قيادته للميليشيات الإرهابية، ولذلك لم يستوعب بعد حجم التطور الحضاري الذي تحقق في بلدي... لكنه يقود سوريا منذ قرابة عام، وكلامه يُظهر أنه لا يزال يعيش داخل الكهوف والخنادق".

استشهد موسى بـ"شهادة تاريخية مهمة" صادرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل نحو 3 سنوات، قائلًا: "سأذكره بتصريح سمو الأمير محمد بن سلمان عن مصر، حين قال إن ما يحدث فيها من تطور هائل وبنية تحتية مذهلة واقتصاد متنامٍ وبطالة في انخفاض، وإنه عندما يزور المشروعات المصرية يرى المسؤولين يعملون بإخلاص ويبكون على الأرض من شدة الانتماء لاستعادة مصر العظيمة"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة من ولي العهد السعودي "صادقة وتعكس الواقع الفعلي للتطور في مصر".

وفي سياق متصل، قدّم موسى دليلاً على الأمن والاستقرار في البلاد، موضحًا أن "الملايين من السوريين يعيشون في مصر وينعمون بالأمان والاستقرار ويشهدون النهضة والتطور الجاري على أرضها، ولو لم تكن مصر متطورة أو ناجحة لما استمر هؤلاء فيها"، مختتمًا تعليقه بعبارة حادة، قائلاً: "بالمناسبة، تحتاج سوريا إلى ثلاثين عامًا من الآن كي تنفذ ربع ما تحقق من تطور في مصر... عاشت بلادي العظيمة".

فيما نشرت نشرت أمية التكريتي، عبر حسابها على منصة "إكس"، تعليقًا تناولت فيه تصريحات الشرع، إذ كتبت في تغريدتها: "السيد الرئيس السوري المحرر أحمد الشرع قال إن السعودية وتركيا وقطر والإمارات دول ناجحة ومواكبة للتطور، على عكس مصر والعراق"، مضيفة أن "الحاكمية الشيعية أضاعت سمعة العراق للأسف".

وعلقت علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على تصريحات الرئيس السوري، قائلة في تدوينة لها على "إكس": "أحمد الشرع قال: مع احترامي، مصر دولة غير مواكبة للتطور مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا"، مضيفة: "معه حق... نحن الوحيدون الذين لا نطبّع، ولا توجد على أرضنا قواعد أمريكية".

أحمد الشرع: مع احترامي، مصر دولة غير مواكبة للتطور، مثل والسعودية وقطر والإمارات وتركيا.



معاه حق.. إحنا الوحيدين إللي لا بنطبع، ولا على أرضنا قواعد أمريكية 😎 — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) October 29, 2025

وقال المستخدم عاطف عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على تصريحات الشرع: "معلومة غير معلومة، مصر التي تحدث عنها أحمد الشرع أمس وقال إنها لا تواكب التطور، يعيش فيها السيد حسين الشرع وزوجته، والدا أحمد الشرع شخصيًا".