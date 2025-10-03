"ليست خطتنا".. باكستان: تعديلات أُدخلت على خطة ترامب بشأن غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب في غزة والمكونة من 20 نقطة، لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت مع ترامب في البيت الأبيض في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي.

وأبلغ إسحاق دار، اليوم الجمعة، النواب الباكستانيين في البرلمان أنه تم إدخال تعديلات على الخطة.

وأضاف دار: "أوضحت أن هذه النقاط العشرين التي أعلنها ترامب ليست نقاطنا. إنها ليست مماثلة لنقاطنا. أقول إن بعض التغييرات تمت فيها.. في المسودة التي كانت لدينا".

تصريحات وزير الخارجية الباكستاني هذه تتشابه مع ما أدلى به أول أمس الثلاثاء، حين أكد أن خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام آباد الثلاثاء الماضي، قال دار: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تُغطَّ، فسيتم تغطيتها".

وأضاف: "نعتبر إعلان ترامب عن خطة العشرين نقطة بمثابة إعلان من جانبهم".

وجاء ذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء الماضي، إن باكستان رحبت بخطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وعدم ضم أو احتلال إسرائيل للقطاع ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وشاركت باكستان، إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حيث ناقش ترامب خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.