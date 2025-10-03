إعلان

طائرات مسيرة تغلق مطار ميونيخ وتثير فوضى في السفر الجوي

كتب : مصراوي

04:58 ص 03/10/2025

مسيرات تعطل حركة الملاحة الجوية بمطار ميونخ

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إغلاق مطار ميونيخ الدولي، ثاني أكبر مطارات البلاد، بعد رصد طائرات مسيّرة تحلق في محيطه، مما تسبب في اضطراب واسع لحركة الطيران.

أدى الإجراء إلى إلغاء 17 رحلة جوية، وتعطيل سفر نحو 3000 مسافر، بالإضافة إلى تحويل 15 رحلة أخرى إلى مطارات بديلة.

ووفقًا لإدارة المطار، بدأت عمليات تقليص حركة الطيران منذ مساء أمس الخميس، قبل تعليقها بالكامل لاحقًا.

تأتي هذه الحادثة في سياق مخاوف أمنية متزايدة في أوروبا، بعد إغلاق مطارات في الدنمارك والنرويج لنفس السبب الأسبوع الماضي، ورصد خروقات جوية مماثلة في بولندا وإستونيا.

مسيرات مطار ميونخ تعطيل حركة الطيران بألمانيا مسيرات في ألمانيا

