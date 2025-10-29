التجارة العالمية تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أمريكا

جنيف - (د ب أ)

أصدر محكمو منظمة التجارة العالمية، في جنيف اليوم الأربعاء، قرارا يمكن بموجبه أن يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير عقابية تصل قيمتها إلى 13.6 مليون دولار سنويا، في إطار النزاع التجاري مع الولايات المتحدة حول الزيتون الإسباني الناضج، وذلك عقب صدور حكم تحكيم.

ويعود أصل النزاع إلى الرسوم الجمركية الخاصة التي فرضتها واشنطن على واردات الزيتون الإسباني في عام 2018، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تقديم شكوى رسمية ضد هذا القرار في عام 2019 والتي تم تأييدها بالفعل.

وتعهدت الولايات المتحدة بتعديل لوائحها التجارية، إلا أن الاتحاد الأوروبي اعتبر ذلك غير كاف، وهو ما أكدته هيئة التحكيم التابعة للمنظمة في حكمها الأخير.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية أن حكم التحكيم الأخير نهائي ولا يمكن استئنافه، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يستطيع الآن طلب تنفيذ العقوبات رسميا، وهو إجراء يتوقع أن يكون شكليا فقط.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب في البداية بفرض غرامة قدرها 35 مليون دولار سنويا في هذه القضية.

وتهدف هذه العقوبات إلى تعويض الأضرار الاقتصادية التي لحقت بدولة نتيجة للتدابير غير المبررة التي اتخذتها دولة أخرى.