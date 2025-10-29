إعلان

البرازيل: ارتفاع قتلى مداهمة أمنية لعصابة مخدرات إلى 119

كتب : مصراوي

09:09 م 29/10/2025

الشرطة البرازيلية

(أ ب)

قالت الشرطة البرازيلية إن عدد القتلى فى مداهمة كبرى للشرطة على عصابة مخدرات في ريو دي جانيرو ارتفع إلى 119 قتيلا اليوم الأربعاء، من بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وكانت السلطات قد أعلنت في السابق أن الحصيلة بلغت 60 مشتبا بهم من أعضاء العصابة وأربعة من رجال الشرطة، عقب العملية التي جرت أمس الثلاثاء والتي شارك فيها 2500 من رجال الشرطة وجنود الجيش وأسفرت عن اشتباكات في حيين فقيرين بالمدينة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة فيليب كوري في مؤتمر صحفي أن عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بلغ 113، مرتفعا عن العدد الذي تم الإعلان عنه سابقا والذي بلغ 81 شخصا.

الشرطة البرازيلية عصابة مخدرات ريو دي جانيرو مداهمة أمنية لعصابة مخدرات

