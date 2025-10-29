البرازيل: ارتفاع قتلى مداهمة أمنية لعصابة مخدرات إلى 119

(أ ب)

قالت الشرطة البرازيلية إن عدد القتلى فى مداهمة كبرى للشرطة على عصابة مخدرات في ريو دي جانيرو ارتفع إلى 119 قتيلا اليوم الأربعاء، من بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وكانت السلطات قد أعلنت في السابق أن الحصيلة بلغت 60 مشتبا بهم من أعضاء العصابة وأربعة من رجال الشرطة، عقب العملية التي جرت أمس الثلاثاء والتي شارك فيها 2500 من رجال الشرطة وجنود الجيش وأسفرت عن اشتباكات في حيين فقيرين بالمدينة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة فيليب كوري في مؤتمر صحفي أن عدد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بلغ 113، مرتفعا عن العدد الذي تم الإعلان عنه سابقا والذي بلغ 81 شخصا.