وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة الجنوبي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاق صفارات الإنذار التي أطلقت في كرم أبو سالم بغلاف غزة، كانت عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 104 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.