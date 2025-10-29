تقديرات إسرائيلية بأن تعيد حماس جثتي اثنين من الأسرى

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن تُعيد حركة حماس جثتي اثنين من الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت حماس، أنها عثرت على جثتي أسيرين إضافيين في قطاع غزة، لكنها قررت تأجيل التسليم بعد استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن التأجيل جاء ردًا على "انتهاكات الاحتلال".

واستشهد 91 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ومنذ 13 من الشهر الحالي، أطلقت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرًا ويتبقى 12.

وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتًا للبحث عن بقية الجثامين وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.