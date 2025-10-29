إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن استئناف وقف إطلاق النار في غزة

كتب : مصراوي

11:29 ص 29/10/2025

الجيش الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بإيعاز من القيادة السياسية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "سنواصل تطبيق الاتفاق ونرد بقوة على أي خرق له".

وأفادت قناة آي 24 نيوز نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف ونفذ عشرات الاغتيالات الموجهة ضد مقاتلي حماس، مضيفًا "هاجمنا جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد 91 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي غزة وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز مجددًا في بداية التعاملات
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء