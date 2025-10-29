إعلام عبري يكشف موعد استئناف وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجمات على غزة ستتوقف غالبًا وسيتم استئناف وقف إطلاق النار الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مصدر إسرائيلي، إن "الهجمات في غزة تقترب من نهايتها"، كاشفًا أن جيش الاحتلال "ضرب جميع الأهداف المدرجة في القائمة".

ومساء أمس الثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينيًا، بينهم 24 طفلًا، بينما أُصيب عشرات آخرون.

وطال القصف مدينتي غزة وخان يونس ومخيمي النصيرات والبريج، إذ انتشلت جثامين 18 شهيدا إثر قصف منازل في حيي الصبرة واليرموك وشارع الجلاء ومخيم الشاطىء ومناطق في شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تم انتشال 7 شهداء بينهم طفلان جراء استهداف الاحتلال سيارة في وسط المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 23 فلسطينيا جراء قصف استهدف منزلين وخيمة نازحين في مخيمي النصيرات والبريج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السطري بمحيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كان وزير الجيش يسرائيل كاتس، قد توعد أمس، أن تدفع حركة حماس ثمنا باهظا على ما وصفه بهجومها ضد الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وخرقها للاتفاق المتعلق بإعادة جثامين المحتجزين القتلى، مضيفًا أن الهجوم يمثل تجاوزا لخط أحمر واضح، وفقا للغد.

يذكر أنه في 9 أكتوبر الجاري، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة، وبوساطة من مصر وقطر وتركيا.

وتقضي المرحلة الأولى من الاتفاق بتبادل أسرى ووقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات لقطاع غزة.