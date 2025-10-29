

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لديها الحق في الرد خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع، لافتا إلى أنه لا شيء سيعرض اتفاق وقف النار بغزة للخطر".

وقال الرئيس الأمريكي، إن حماس جزء صغير من صفقة الشرق الأوسط، قائلا: "سنقضي على حماس إذا لم تتصرف بالشكل اللائق".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه إذا لم تتصرف حماس بشكل سليم فسيتم القضاء عليها.

ويشهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا واسعا، تخلله قصف جوي ومدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأوضحت المصادر، أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق متفرقة من القطاع، وأدت إلى سقوط شهداء في مختلف المحافظات على النحو التالي: مدينة غزة وشمال القطاع 18 شهيدا، المنطقة الوسطى:17 شهيدا، جنوب القطاع: 7 شهداء.

وأكدت الطواقم الطبية والدفاع المدني، أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود عشرات الإصابات الخطيرة واستمرار عمليات البحث تحت الأنقاض في عدد من المواقع التي استهدفت خلال الليل.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، شن طيران الإسرائيلي غارات عدة، تزامنت مع إطلاق قذائف من البوارج الحربية الإسرائيلية باتجاه الساحل الجنوبي لمواصي رفح، بالتزامن مع دخول شاحنات المساعدات من محور فيلادلفيا، كما أطلقت قنابل إنارة في سماء المدينة.

وفي وسط القطاع، تعرضت مناطق دير البلح والنصيرات والزوايدة لقصف عنيف من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين من عائلة البنا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بالإضافة إلى استهداف خيمة تؤوي نازحين غرب بلدة الزوايدة، أسفر عن إصابتين على الأقل.