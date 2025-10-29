كتائب القسام تُعلن انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ



وكالات

قالت "كتائب القسام"، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث التي جرت يوم الثلاثاء.

وفي بيان سابق الثلاثاء، قالت الكتائب، إنها عثرت على جثة أحد الأسرى خلال عمليات البحث في أحد الأنفاق جنوب القطاع.

وأضافت أنها "ستؤجل تسليمها الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال"، مؤكدة أن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت حركة "حماس" أكدت مساء الثلاثاء، أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقبلها قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القيادة العسكرية تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.

وشمل الهجوم الإسرائيلي قصف محيط شارع مستشفى الشفاء بعدد من الصواريخ الحربية، واستهداف الساحة الخلفية للمستشفى.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.