وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة.

وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال رفض دخول فرق مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة إلى عدة مناطق في غزة للقيام بمهمة البحث عن جثامين جنوده، فضلا عن منع إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في القطاع.

وأكدت حماس، على أن مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع ملف البحث عن جثامين جنوده ادعاءات لا أساس لها من الصحة هدفها تضليل الرأي العام، مشددة على أن الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد الشعب الفلسطيني في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس، الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم في وجه العراقيل الخطيرة من قبل الاحتلال وإجباره على وقف ممارساته التضليلية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت بأن إسرائيل قررت وقف جولات حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي التي كانت تُجرى في المنطقة الصفراء، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، الثلاثاء، إنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي التي تم العثور عليها قبل قليل في مسار نفق بقطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وأعلن مصدر في المقاومة في تصريحات لقناة "الجزيرة"، العثور على جثة الإسرائيلي عميرام كوبر داخل نفق شمالي خان يونس، موضحا أن المقاومة ستسلمها مساء اليوم بمحيط النفق.