قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وتعتقل شابا فلسطينيا



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا فلسطينيًا خلال سلسلة مداهمات ميدانية نفذته في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الحارة الشرقية وحي البيادر، قبل أن تقدم على اعتقال شاب لم تُعرف هويته حتى اللحظة.

كما داهمت قوات الاحتلال محيط كراج المركبات العمومية في مركز المدينة بالقرب من دوار السينما، وأعاقت حركة المركبات والمواطنين وسط انتشار عسكري مكثف.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت قوة خاصة قد اقتحمت عمارة "الطاهر" القريبة من مخيم جنين، بالتزامن مع مداهمة بلدة جبع جنوب المحافظة، حيث فتشت عدة منازل واحتجزت عددًا من الشبان وحققت معهم ميدانيًا، دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

يأتي هذا الاقتحام في ظل حالة توتر أمني مستمرة تشهدها محافظة جنين، تزامنًا مع تكرار عمليات المداهمة والاعتقال في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية.

وأصيب طفل فلسطيني بقنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال على رأسه، في بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة طالب مدرسة بجروح في رأسه، نُقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في الخليل.

كما أُصيبت سيدة بحالة إغماء جراء استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى مستشفى دورا الحكومي لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين بعد مداهمة منازل في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، هما كلا من: "هاني حشاش، ومعتصم أبو عيشة"، عقب اقتحام منزليهما في المخيم، وسط انتشار عسكري في محيط المنطقة.

وفي طولكرم، طالت حملةُ الاعتقالات شابين آخرين بعد مداهمة منزليهما في ضاحيتَي ارتاح وذنابة جنوب وشرق المدينة، وفقا للغد.