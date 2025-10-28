

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال أطلقت النار من آليات إسرائيلية تجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كان التلفزيون الفلسطيني، قد قال في نبأ عاجل قبل قليل، إن آليات إسرائيلية أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.