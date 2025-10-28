إعلان

إطلاق نار من آليات إسرائيلية تجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:57 ص 28/10/2025

الغارات الإسرائيلية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال أطلقت النار من آليات إسرائيلية تجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كان التلفزيون الفلسطيني، قد قال في نبأ عاجل قبل قليل، إن آليات إسرائيلية أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

الغارات الإسرائيلية إطلاق نار في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة مخيم المغازي إطلاق نار في مخيم المغازي

