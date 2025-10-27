بعد أسابيع من اختفائها.. العثور على لوحة بيكاسو المفقودة في مدريد

وكالات

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم الجمعة، أنها عثرت على لوحة للفنان بابلو بيكاسو رسمها عام 1919 كانت قد اختفت في وقت سابق من أكتوبر الجاري قبل عرضها المزمع في معرض مؤقت في جنوب إسبانيا.

وكانت اللوحة، التي تحمل عنوان: "طبيعة صامتة مع جيتار"، جزءا من شحنة أعمال فنية أكبر نُقلت من مدريد إلى غرناطة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقدّم منظمو المعرض شكوى لدى الشرطة الإسبانية في 10 أكتوبر بعدما لاحظوا اختفاء اللوحة بعد تفريغ الصناديق.

وذكرت الشرطة، في منشور على منصة "إكس"، أن اللوحة ربما لم تُحمّل على شاحنة النقل قبل مغادرة الشحنة مدريد، مشيرة إلى أن وحدة التراث التاريخي تواصل تحقيقاتها، دون الإشارة إلى ما إذا كانت الشرطة تعتقد بارتكاب أي جريمة.

وكانت الشرطة الإسبانية قد سجلت اللوحة في قاعدة بيانات الإنتربول العالمية للأعمال الفنية المسروقة والتي تحتوي على ما يقرب من 57 ألف قطعة.

ومن جانبها، قالت مؤسسة كاخا غرناطة، التي تستضيف المعرض، إن لقطات كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت 57 عملًا فقط يتم تفريغها من السيارة عند وصولها، بدلًا من 58 عملًا كان متوقعًا.

وتعود اللوحة إلى عام 1919، وهي عمل صغير مرسوم بألوان الغواش والقلم الرصاص، وُتقدّر قيمتها بنحو 600 ألف يورو. وكانت جزءا من شحنة تضم عشرات الأعمال الفنية أرسلتها مؤسسة كاخا غرناطة لتنظيم معرضها الجديد بعنوان "طبيعة صامتة: أبدية الجمود"، بحسب "رويترز".