وكالات

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن تصاعد الاعتداءات واقتحام المدن والقرى والمخيمات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتدمير الممتلكات، يشكل حلقة من حلقات العدوان المنظم الهادف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح خطط التوسع الاستعماري.

كما أدانت الجامعة العربية بشدة ملاحقة سلطات الاحتلال لنشطاء أجانب شاركوا في حملات تضامنية لمساندة المزارعين، معتبرة أن هذه الممارسات محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال.

وشدد البيان، على أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.