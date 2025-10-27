إعلان

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف موسكو

كتب : مصراوي

01:17 م 27/10/2025

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، التصدي لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة إنه تم اعتراض 40 طائرة مسيرة هجومية في محيط العاصمة موسكو، "من بينها 34 كانت تتجه نحو موسكو".

وأضافت الوزارة أنه لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفاد سكان بلدات دوموديدوفو، وبودولسك، ودوبنا، ورامينسكوي، وترويتسك الواقعة في منطقة موسكو بوقوع انفجارات، بحسب قناة "ماش" الروسية على تطبيق تليجرام.

وأظهرت الصور المتاحة عمودا من الدخان قرب بلدة كوموناركا.

وأعلنت القوات الروسية إسقاط ما مجموعه 193 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأعلن مسؤولون محليون مقتل شخص واحد جراء هجمات بطائرات مسيرة في كل من منطقتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

