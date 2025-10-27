قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر

الخرطوم- (د ب أ)

أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية يوم الأحد أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.

وقالت المجموعة شبه العسكرية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي تيلجرام: "يمثل انتصار اليوم لحظة محورية، بالنظر إلى الأهمية الرمزية والاستراتيجية والعسكرية للفاشر".

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق رسمي على التطورات، فيما تشير التقارير الواردة من الميدان إلى روايات متضاربة حول الوضع في المدينة، التي تخضع للحصار منذ مايو/أيار 2024.

وقالت "لجان مقاومة الفاشر"، وهي مجموعة تطوعية محلية، في بيان منفصل إن "المعارك في الفاشر لا تزال مستمرة، والمقاتلون صامدون".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، زعمت قوات الدعم السريع أنها استولت على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني - وهو آخر معقل للجيش في منطقة دارفور - ونشرت مقاطع فيديو على منصة إكس تظهر مقاتلين يحتفلون أمام بوابة المجمع.

وكانت الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في منطقة دارفور السودانية لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. وهي تخضع لحصار مكثف من قبل قوات الدعم السريع منذ عدة أشهر، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية.

ولا يزال السودان غارقا في صراع مدمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اندلع في أبريل 2023. وقد أودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين، مما دفع بالبلاد إلى أزمة إنسانية أعمق.