اعتقالات ومداهمات متواصلة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية



وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين بعد مداهمة منازل في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وشملت الاعتقالات كلا من: "هاني حشاش، ومعتصم أبو عيشة"، عقب اقتحام منزليهما في المخيم، وسط انتشار عسكري في محيط المنطقة.

وفي طولكرم، طالت حملةُ الاعتقالات شابين آخرين بعد مداهمة منزليهما في ضاحيتَي ارتاح وذنابة جنوب وشرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بلدة قفين شمال طولكرم، إذ أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الحي الغربي منها، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها واستجوبت سكانها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف في المنطقة، دون أن يُبلّغ عن إصابات أو اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات مداهمة واعتقال يومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، تستهدف كوادر ونشطاء وأسرى محررين.

ومساء الأحد، استشهد فلسطينيا برصاص الاحتلال، بعد إطلاق النار عليه قرب معبر الظاهرية، جنوب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت طواقم الإسعاف الشهيد محمد تياهة، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى مستشفى دورا الحكومي.

وكان تياهة قد أصيب برصاصة في منطقة البطن، وظل ينزف لمدة طويلة دون أن يُقدَّم له العلاج، مما أدى في النهاية إلى استشهاده.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأحد، وصول إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية، جنوبي المدينة.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية البلدة وسط انتشار كثيف لقوات راجلة ومداهمات للمنازل، إذ أن جنود الاحتلال أطلقوا النار بشكل عشوائي خلال عملية الاقتحام، فيما تواصل القوات وجودها في البلدة وسط توتر واستنفار واسع.

وأصيب 4 مواطنين فلسطينيين، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس، بلدة الرام وحي الكسارات، قرب مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، وفقا للغد.