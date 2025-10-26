مسؤول إسرائيلي: أمريكا غير مهتمة بإعادة جثامين الأسرى من غزة

وكالات

صرح مصدر أمني إسرائيلي، بأن أمريكا تريد المرور إلى المرحلة الثانية من اتفاقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشكل سريعًا، لافتًا إلى أن واشنطن لا تهتم حتى بدفن كل الأسرى الإسرائيليين.

وأكد المصدر الإسرائيلي خلال تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، أن هناك 4 جثامين للأسرى الإسرائيليين غير معروف أماكنهم داخل غزة.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على دخول فريق فني مصري للمساعدة في العثور على رفات الأسرى الإسرائيليين.

وأكد مينسر خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية سمحت للصليب الأحمر والفريق المصري بتجاوز الخط الأصفر داخل قطاع غزة للبحث عن رفات الأسرى.

وأشار متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية، إلى أن إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة.