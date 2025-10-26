إعلان

بسبب الاشتباكات.. نزوح أكثر من 2500 سوداني اليوم من الفاشر

كتب : مصراوي

09:44 م 26/10/2025

وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح ما بين 2500 و3000 سوداني اليوم الأحد من مدينة الفاشر جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم سيطرة مليشيات الدعم السريع، على مقر الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، الباشا طبيق: "تمكنا من تحرير الفرقة السادسة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وألحقنا خسائر فادحة في الأرواح تجاوز عددها الآلاف من القتلى"، وفق زعمها.

وادعت أنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة "تأسيس" على توفير الحماية الكاملة للمدنيين وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم وتوفير احتياجاتهم.

وأمس السبت، أعلن الباشا طبيق، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان.

ولكن قالت مصادر في الجيش السوداني، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للدعم السريع على مدينة بارا.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت، السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وذكرت مصادر محلية، أن الاشتباكات تركزت في المحاور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من مدينة الفاشر، واستخدمت فيها الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة.

المنظمة الدولية للهجرة مليشيات الدعم السريع الجيش السوداني الباشا طبيق دارفور

