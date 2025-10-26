بينيت: إسرائيل باتت تابعا لواشنطن.. والاعتماد المفرط على ترامب "خطأ"

وكالات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل فقدت دعم معظم دول العالم الغربي نتيجة سياسات حكومة نتنياهو، محذرًا من تدهور غير مسبوق في مكانة تل أبيب الدولية.

ونقلت قناة "12" العبرية عن بينيت قوله إن"سياسة الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو تسببت في خسارة إسرائيل للديمقراطيين ونصف الجمهوريين في الولايات المتحدة، وأفقدتها دعم أغلب دول الغرب، مضيفًا أن إسرائيل أصبحت أقل استقلالية من أي وقت مضى، وتحولت إلى شبه دولة تابعة للولايات المتحدة".

وأشار بينيت إلى أن قاعدة عسكرية أمريكية أُقيمت في كريات جات جنوب إسرائيل بالقرب من مركز التنسيق بشأن غزة، موضحًا أن التعليمات للجيش الإسرائيلي تُعطى من هناك، واصفًا هذا الوضع بأنه "غير مقبول ويقوّض السيادة الإسرائيلية".

واتهم بينيت حكومة نتنياهو بـ الفشل في الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الغرب، معتبرًا أن الاعتماد المفرط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "خطأً استراتيجيًا"، رغم إشادته بدور ترامب في اتفاق تبادل الأسرى الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري بعد حرب استمرت عامين على قطاع غزة وأسفرت – وفق مصادر فلسطينية – عن استشهاد 68,519 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 170 ألفًا.

كما شن بينيت هجومًا حادًا على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلًا إنه "يقضي يومه في تسجيل مقاطع على تيك توك بدل أداء مهامه"، مشيرًا إلى أن معدلات الجريمة في المجتمع العربي تضاعفت منذ تولي بن غفير منصبه، واصفًا إياه بأنه الوزير الأكثر فشلًا في تاريخ وزارة الأمن الداخلي.

وأكد بينيت أنه في حال عودته لرئاسة الحكومة سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.