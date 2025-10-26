

وكالات

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب، أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار"، وفقا لسكاي نيوز.