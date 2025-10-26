بعد توقيع اتفاق بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي
كتب : مصراوي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".
وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".
وأوضح ترامب، أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار"، وفقا لسكاي نيوز.