إعلان

بعد توقيع اتفاق بين تايلاند وكمبوديا.. ترامب: أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي

كتب : مصراوي

08:30 ص 26/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب، أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب يصل ماليزيا انطلاق قمة آسيان في ماليزيا قمة آسيان في ماليزيا توقيع اتفاق بين تايلاند وكمبوديا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم