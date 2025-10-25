

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تسعى إلى تحقيق سلام دائم في قطاع غزة.



وقال ترامب، في تصريحات له على متن على متن طائرة "إير فورس ون" التي توقفت للتزود بالوقود في الدوحة، إن قوة الاستقرار في قطاع غزة ستكون جاهزة قريباً، في إشارة إلى الترتيبات الجارية لتأمين الوضع الميداني بعد وقف إطلاق النار.



وأضاف أن قطر أبدت استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة متى تطلبت الظروف ذلك، مشيداً بالدور القطري في دعم جهود التهدئة وإعادة الإعمار، ومؤكداً أهمية التعاون الدولي لضمان استقرار القطاع والمنطقة بأسرها.



وفي سياق متصل، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته على متن طائرة "إير فورس ون" التي توقفت للتزود بالوقود في الدوحة.



وقال ترامب حيث للصحفيين، السبت، إن قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، معبراً عن سعادته بلقاء الأمير القطري ومعربا عن شكره للدوحة، مضيفا "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".