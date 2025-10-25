ليتوانيا.. اضطراب بحركة الطيران في أكبر المطارات بسبب مناطيد تهريب

ريجا - (د ب أ)

تسبب ظهور ما يعتقد أنها مناطيد طقس قادمة من بيلاروس في وقت متأخر من أمس الجمعة، في اضطرابات بحركة الطيران في مطارين ليتوانيين كبيرين لبضع ساعات. وتم استئناف رحلات الطيران ليلا.

وأفادت وزارة النقل في فيلنيوس والشركتان المشغلتان للمطارين بأنهما في العاصمة فيلنيوس وكاوناس، ثاني أكبر مدن البلاد.

ويتم استخدام المناطيد عادة من قبل مهربين لإرسال السجائر بطريقة غير شرعية من بيلاروس المجاورة إلى ليتوانيا.

ولم يتضح في بادئ الأمر عدد المناطيد التي دخلت المجال الجوي، إلا أن المركز الوطني لإدارة الأزمات أفاد بأن الرادار رصد عدة عشرات نقاط ملاحة تمثل أجساما طائرة .

ونقلت الإذاعة الليتوانية عن روستاماس لوبايافاس قائد حرس الحدود لاحقا قوله إنه تم اعتراض أربعة مناطيد تحمل سجائر مهربة حتى الآن. وعادة ما تصعد هذه المناطيد في اتجاه شبه عمودي وتعبر الحدود على ارتفاعات عالية.

وطبقا للقائمين على تشغيل المطارين، فإن الإغلاق الذي تم فرضه أمس الجمعة، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء (1730 بتوقيت جرينتش) أثر على حوالي 40 رحلة وأكثر من 6000 راكب في كلا المطارين. ثم تم استئناف الرحلات الجوية بعد بضع ساعات.