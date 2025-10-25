إعلان

البث العبرية: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات للرد على حماس

كتب : مصراوي

10:06 ص 25/10/2025

الجيش الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردًا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث، إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة إسرائيل حركة حماس جيه دي فانس واشنطن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. يف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟