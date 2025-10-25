البث العبرية: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات للرد على حماس

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردًا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث، إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث الأسرى.