تصعيد عسكري.. ترامب يدرس خططا لاستهداف منشآت المخدرات داخل فنزويلا

وكالات

صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لاستهداف منشآت الكوكايين وطرق تهريب المخدرات داخل فنزويلا.

قال مسؤولان إن ترامب لم يستبعد اتخاذ نهج دبلوماسي مع فنزويلا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن قطعت الإدارة محادثاتها النشطة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لشبكة CNN، تشير المؤشرات إلى احتمال تصعيد عسكري كبير، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مجموعة حاملة الطائرات الهجومية بالتوجه إلى منطقة البحر الكاريبي وسط حشد هائل للقوات الأمريكية هناك، كما أذن ترامب لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن هناك خطط على الطاولة يدرسها ترامب فيما يتعلق بالعمليات على الأراضي الفنزويلية، مؤكدًا أنه "لم يستبعد الدبلوماسية".