إعلان

تصعيد عسكري.. ترامب يدرس خططا لاستهداف منشآت المخدرات داخل فنزويلا

كتب : مصراوي

12:16 ص 25/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لشبكة CNN اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططا لاستهداف منشآت الكوكايين وطرق تهريب المخدرات داخل فنزويلا.

قال مسؤولان إن ترامب لم يستبعد اتخاذ نهج دبلوماسي مع فنزويلا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، حتى بعد أن قطعت الإدارة محادثاتها النشطة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأسابيع الأخيرة.

ووفقًا لشبكة CNN، تشير المؤشرات إلى احتمال تصعيد عسكري كبير، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مجموعة حاملة الطائرات الهجومية بالتوجه إلى منطقة البحر الكاريبي وسط حشد هائل للقوات الأمريكية هناك، كما أذن ترامب لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإجراء عمليات سرية في فنزويلا.

وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن هناك خطط على الطاولة يدرسها ترامب فيما يتعلق بالعمليات على الأراضي الفنزويلية، مؤكدًا أنه "لم يستبعد الدبلوماسية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب استهداف منشآت المخدرات داخل فنزويلا رامب يدرس استهداف منشآت الكوكايين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة