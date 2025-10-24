إعلان

وزارة الحرب الأمريكية ترسل حاملة طائرات إلى أمريكا اللاتينية

كتب : مصراوي

11:09 م 24/10/2025

وزارة الحرب الأمريكية

(أ ب)

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية اليوم الجمعة أن الجيش الأمريكي بصدد إرسال حاملة طائرات إلى المياه قبالة أمريكا الجنوبية، في أحدث تصعيد وتحشيد للقوات العسكرية بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة شون بارنيل، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن وزير الحرب بيت هيجسيث أمر بنشر حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد والمجموعة الهجومية التابعة لها إلى القيادة الجنوبية الأمريكية، لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وإعاقة الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار البلاد".

وتتواجد حاملة الطائرات يو إس إس فورد حاليا في البحر المتوسط برفقة ثلاث مدمرات، ومن المتوقع أن تستغرق السفن عدة أيام للوصول إلى المياه قبالة أمريكا الجنوبية.

