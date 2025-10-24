الفصائل الفلسطينية: التوافق على أسماء شخصيات لإدارة قطاع غزة

وكالات

قال أمين عام ‏المبادرة الوطنية الفلسطينيةمصطفى البرغوثي، إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة كانت إيجابية وبناءة، حيث تداولت الموقف الفلسطيني المشترك تجاه القضايا المطروحة.

وأوضح البرغوثي خلال تصريحات لقناة الجزيرة: "تناقشنا حول أهمية منع تجدد حرب الإبادة على غزة ورفض التهجير وبدء عملية إعادة الإعمار".

وأضاف" "أنه تم الاتفاق على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار وليست قوات دولية تسيطر على القطاع، وأن يكون الأمن الداخلي بيد القوى الأمنية الفلسطينية"

وذكر البرغوثي: "نسعى إلى بلورة الاتفاق على حكومة وطنية لمدة عام ترتب لانتخابات عامة وقيادة وطنية موحدة، مؤكدًا "أنه تم الاتفاق على أسماء شخصيات لإدارة غزة لن يتم الإعلان عنها حاليا حتى يتم التشاور مع الجهات المعنية".

ولفت إلى أن إسرائيل حريصة على وجود فصل بين الضفة وغزة للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، موضحًا: "أن موضوع السلاح سيناقش في إطار تحديد أشكال النضال التي يتوافق عليها الفلسطينيون".

وأكد البرغوثي، أن القوات الأممية لن تكون داخل غزة بل في المناطق الفاصلة مع قوات الجيش الإسرائيلي وتتحرك تدريجيا حتى الحدود.