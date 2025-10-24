محاولة اقتحام قاعدة لخفر السواحل الأمريكي في سان فرانسيسكو

وكالات

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، إن سائق شاحنة دخل إلى قاعدة لخفر السواحل الأمريكي في منطقة خليج سان فرانسيسكو - موقع الاحتجاجات السابقة ضد وكلاء الهجرة الفيدراليين -، مشيرة إلى أنه تعرض لإطلاق نار من قِبل ضباط إنفاذ القانون وأُصيب.

ونشرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن السائق كان محتجزًا لإجراء تقييم للصحة العقلية بعد "محاولة تسليح السيارة للاصطدام بقاعدة خفر السواحل ألاميدا " مساء الخميس. وقال البيان إن أحد المارة أُصيب بشظية وتلقى العلاج في المستشفى ثم خرج، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس "أ.ب".

وذكر البيان، أن أيًا من أفراد خفر السواحل لم يُصَب بأذى، لافتًا إلى أنهم أصدروا "أوامر شفهية متعددة" بالتوقف، لكن السائق لم يمتثل، "فجأةً انطلق مسرعًا إلى الخلف بسرعة عالية باتجاههم مباشرةً".

وأضاف "وعندما شكلت تصرفات المركبة تهديدًا مباشرًا لسلامة خفر السواحل وأفراد الأمن، أطلق ضباط إنفاذ القانون عدة جولات من النيران الحية الدفاعية".

وأوضح البيان أن السائق أُصيب في بطنه، ومن المتوقع نجاته. ولم تُحدد وزارة الأمن الداخلي ما إذا كان السائق قد أُصيب برصاصة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الأمر.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاميرون بولان، في سان فرانسيسكو، في بيان: "في الوقت الحالي، يبدو أن الحادثة معزولة، ولا يوجد أي تهديد حالي معروف للعامة". ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى على الفور.

وأظهرت صورة من مكان الحادث ما يبدو أنه شاحنة من طراز U-Haul تحاول الرجوع إلى القاعدة، وفق الوكالة ذاتها.

وقال المتحدث باسم الشركة جيف لوكريدج في بيان: "تساعد شركة يو هول جهات إنفاذ القانون في تلبية أي احتياجات تحقيقية لديهم".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تجمع المتظاهرون في الجزيرة، حيث حملوا لافتات تقول "حماية جيراننا" و"لا وجود لقوة الهجرة والجمارك الأمريكية والحرس الوطني في الخليج"، في إشارة إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية والحرس الوطني.

وقبل ساعات، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادةً مُخططًا لها من القوات الفيدرالية في سان فرانسيسكو للحد من الجريمة. وقال رئيس البلدية دانيال لوري وحاكم الولاية جافين نيوسوم، إن هذه الزيادة غير ضرورية نظرًا لانخفاض معدلات الجريمة.