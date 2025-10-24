إعلان

الرئيس البرازيلي ينتقد الضربات الأمريكية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

وكالات

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

وقال لولا دا سيلفا خلال زيارة إلى إندونيسيا:" إذا أصبحت هذه هي القاعدة، سيعتقد الجميع أنه يمكنهم غزو أراضي دول أخرى ليفعلوا ما يحلو لهم".

وأضاف لولا دا سيلفا:" أين المكان الذي يتم فيه احترام سيادة الدول؟"

وكشفت تقارير إعلامية أن لولا قد يلتقي ترامب بعد غد الأحد في ماليزيا، في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأغرقت القوات المسلحة الأمريكية مؤخرًا عدة زوارق سريعة في الكاريبي والمحيط الهادئ ، كان يشتبه في أنها محملة بالمخدرات، حيث لقي أكثر من 30 شخصًا حتفهم في هذه العمليات.

ودعت الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ممارسة ضبط النفس.

