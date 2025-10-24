سرايا القدس تعلن استهداف نقاط عسكرية للاحتلال وتؤكد وقوع إصابات

وكالات

أعلنت سرايا القدس-كتيبة رام الله، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها استهدفت اليوم الجمعة نقاطًا عسكرية في محيط مستوطنة بسجوت بزخات كثيفة من الرصاص، مشيرة إلى أنها حققت إصابات مؤكدة.

وقالت السرايا، في بيان اليوم: "تمكن مقاتلونا في سرية البيرة في تمام الساعة 06:40 مساء اليوم من استهداف عدد من النقاط العسكرية في محيط مستوطنة بسيجوت بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مؤكدة".

وكان مراسل الجزيرة، أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مدفعيًا على مناطق شرقي دير البلح (وسط قطاع غزة).

كما أفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بغزة، بأن قصفًا إسرائيليًا استهدف منطقة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخصين.