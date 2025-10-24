بعد قرار ترامب بوقف المفاوضات.. كندا: لا يمكننا التحكم في سياسة واشنطن

وكالات

علق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء "جميع المفاوضات التجارية" مع كندا، قائلًا: "لا يمكننا التحكم في سياسة التجارة الأمريكية وندرك أن سياسة واشنطن قد تغيرت".

وأضاف كارني، أن المسؤولون الكنديون يعملون على المفاوضات التجارية، مشيرًا إلى أن بلاده أحرزت تقدمًا كبيرًا "ومستعدون للاستفادة من التقدم عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة".

وذكر رئيس الوزراء الكندي، الذي بدأ أول زيارة رسمية له إلى آسيا اليوم الجمعة، أن بلاده يمكنها التركيز على شراكات جديدة بما في ذلك مع آسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت متأخر من يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهاء "جميع المفاوضات التجارية" مع كندا بسبب الإعلانات التلفزيونية الأخيرة التي تحتج على الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي وصفها بأنها "سلوك شائن" يهدف إلى التأثير على قرارات المحاكم الأمريكية.

وجاء إعلان ترامب، بعدما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله رسوم ترامب الجمركية.