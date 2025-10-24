الخارجية النرويجية: على إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

وكالات

طالب نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، إسرائيل بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن القطاع يحتاج إلى مستشفيات جديدة ومزيد من عمال الإغاثة.

وقال كرافيك في مقابلة لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها، لافتًا إلى أن هناك تجانس واضح بين خطة ترامب وقرار محكمة العدل الدولية.

وأضاف نائب وزير الخارجية النرويجي: "نحتاج موارد من الدول الإقليمية لتقديم الرعاية الصحية لفلسطينيي قطاع غزة"، مشددًا على أن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية.

وتابع: "ليس لدينا الوقت الكافي لمساعدة جميع سكان قطاع غزة، وعلينا أن نتحرك بأسرع وقت ممكن، وهناك حاجة ماسة لإدخال الشاحنات والآليات لرفع الأنقاض في قطاع غزة".

كما طالب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإغاثة غزة ومواجهة ما يحدث في الضفة الغربية، قائلاً:"لا يمكن لأي بلد أن يعاقب السكان المدنيين بحجة ضرب أهداف عسكرية".